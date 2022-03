In der Schwimmhalle der Forster Lußhardtschule ist am Mittwochvormittag Schwefelsäure ausgetreten. Dadurch wurde der Hausmeister der Schule leicht verletzt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde um 11.27 Uhr ein Schefelsäureaustritt in der Lußhardtschule in Forst gemeldet. Dort hatte der Hausmeister einen geplatzten Schlauch in der Schwimmhalle bemerkt. Er erlitt durch die ausgetretene Säure Atemwegsreizungen. Aufgrund der Ferienzeit waren keine Schüler auf dem Gelände.

Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte den Gefahrstoff beseitigen.