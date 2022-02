Gemeinderat stimmt für drei verkaufsoffene Sonntage in Bruchsal

Bruchsal, der Nabel Nordbadens? Aus Sicht von CDU-Stadtrat Hans-Peter Kistenberger schon, wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung in einer Stellungnahme ausführte.

Zum touristischen Mittelzentrum werde die Stadt durch die Veranstaltungen des Branchenbundes und der BTMV (Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH) in diesem Jahr. „Jetzt muss nur noch das Feuer auf die Bruchsaler überspringen“, so Kistenberger.

Drei verkaufsoffene Sonntage wurden vom Zusammenschluss der Einzelhändler in der Stadt geplant, dazu ein umfangreiches Begleitprogramm. Wie jedes Jahr fehlte noch die Zustimmung aus dem Gemeinderat.

Die fiel am Dienstag einstimmig aus. Schon längst in trockenen Tüchern ist derweil das Schlossfestival der BTMV, das mit großen Namen Musikbegeisterte zum Schloss locken will. Neu bekannt wurde, dass Curtis Stigers und Gregory Porter auftreten werden.

Verkaufsoffene Sonntage parallel zum Frühlingsfest und Herbstfest

Jährlich wird neu im Rat über die verkaufsoffenen Sonntag abgestimmt. Üblicherweise werden zwei dieser Veranstaltungen pro Jahr umgesetzt. Mit drei Sonntagen ist die maximale Zahl erreicht, so wollen es die gesetzlichen Vorgaben. Außerdem sind die Verkaufssonntage an einen Anlass gebunden.

Beim ersten Termin, am 27. März, wird parallel ein Frühlingsfest ausgerichtet, das in Verbindung mit dem Hamburger Fischmarkt (Hafenmarkt) stattfinden wird. Fünf Marktschreier und neuen Verkaufsstände werden erwartet. Weitere Termine: am 22. Mai mit einer Schnäppchenmeile und am 9. Oktober parallel zum Herbstfest.