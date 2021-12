Geschenke für obdachlose Frauen und Männer in Bruchsal

Etliche obdachlose Frauen und Männer freuten sich am Vorabend und am Morgen des Heiligen Abends bei frostigen Temperaturen über eine heiße Tasse Kaffee und leckeres Weihnachtsgebäck in der Hütte am Bruchsaler Bannweideweg.

Wie bereits im Vorjahr wurden sie von Manu Peters vom Verein „Brus’l zeigt Herz“ zur gemeinsamen Weihnachtsfeier am Unterstand eingeladen. Das ehrenamtliche Team des Vereins unterstützt ganzjährig weit über hundert Menschen auf der Straße und in den Notunterkünften in und rund um Bruchsal.

Damit sie sich auch über Weihnachtsgeschenke freuen dürfen, hatte Peters in den letzten Wochen zu Sachspenden aufgerufen und fast 70 Wünsche in der Facebook-Gruppe des Vereins gelistet, darunter unter anderem ein Katzenkratzbaum für Mucki oder einen Römertopf plus 2 Haxen, Rotkohl, Knödel und Bratensoße.

Eine Lesebrille stand ebenso wie Spielsachen für ein dreijähriges Mädchen auf der Wunschliste.

Alle Wünsche konnten von der Community erfüllt und darüber hinaus noch zahlreiche mit Weihnachtspapier eingepackte Schuhkartons mit der Aufschrift „Mann“, „Frau“, „Hund“ oder „Katze“ in der Regel mit Lebensmittel und Hygieneartikel gefüllt werden.

Gemeinsam mit städtischen Sozialarbeitern wurden die Geschenke bei der Weihnachtsfeier in der Parkanlage oder in der Notunterkunft übergeben. „Oh wie schön, Dankeschön, vielen vielen Dank“, sprudelt es einer Teilnehmerin mehrfach heraus und war überglücklich, dass mit einem Radio ihr Herzenswunsch in Erfüllung ging und auch ihr geliebter Vierbeiner mit einem eigenen Geschenk berücksichtigt wurde.