Nun ist es offiziell: Der Adventsmarkt im Ehrenhof des Bruchsaler Schlosses findet auch in diesem Jahr wieder statt. Für die zweite Auflage werden jetzt schon neue Aussteller gesucht, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Die Entscheidung fürs Weitermachen von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg überrascht nicht. Denn die erste Auflage 2023 war ein voller Erfolg.

„Wir sind überwältigt von diesem großartigen Zuspruch“, resümierte kurz nach Ende des Marktes die Leiterin der Bruchsaler Schlossverwaltung Christina Ebel.

Mehr als 40.700 Besucher waren in den Ehrenhof geströmt. Das Schloss war während des Marktes stimmungsvoll angestrahlt. In Pagodenzelten gab es Kunsthandwerk und Essen.

Termin für Adventsmarkt am Bruchsaler Schloss steht schon

In der Mitteilung stehen auch schon die wichtigsten Daten. Der Adventsmarkt im Ehrenhof findet in der ersten und zweiten Dezemberwoche statt: von Donnerstag, 5. Dezember, bis Montag, 9. Dezember, und von Donnerstag, 12. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember. Dafür suchen die Veranstalter wieder regionale Aussteller.

Als Hauptsponsor ist erneut die Volksbank Kraichgau an Bord. „Auch in diesem Jahr möchten wir wieder ein vielfältiges Angebot zur Weihnachtszeit bei uns im Ehrenhof präsentieren“, sagt Christina Ebel. Und wirbt um Bewerbungen für einen Standplatz auf dem Fest. Dafür müssen Aussteller aber schnell sein. Bewerbungen sind per E-Mail an info@schloss-bruchsal.de noch bis Sonntag, 31. März, möglich.

Weihnachtsmarkt am Kübelmarkt

Für den ersten Adventsmarkt im vergangenen Markt gab es von allen Seiten Lob. Während der kompletten Vorweihnachtszeit fand außerdem am Kübelmarkt der traditionelle städtische Weihnachtsmarkt statt. Er dauerte bis zum 30. Dezember. Das Angebot am Schloss sei keine Konkurrenz, sondern eine Erweiterung des Angebots in Bruchsal, hieß es damals.