Feuerwehr

Großbrand in Wiesloch – Warnung an die Bevölkerung

Großbrand auf einem Wertstoffhof: Seit ein Uhr am Dienstagmorgen kämpfen Einsatzkräfte in Wiesloch gegen ein Feuer. Dort war ein Mulch- und Komposthaufen sowie daneben abgelagertes Holz auf einer geschätzten Fläche von 40 mal 100 Meter in Brand geraten. Die Ursache ist noch nicht bekannt.