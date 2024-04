Grundnahrungsmittel

Tafel Bruchsal: Der soziale Supermarkt lehrt Demut

Wer in der Tafel einkaufen gehen muss, für den ist Überfluss ein Fremdwort. Dass dort landet, was die Wohlstandsgesellschaft doch nicht braucht, ist beschämend. Auch, weil es an ganz anderen Dingen fehlt.