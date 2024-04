Mit tapsigen Schritten ins Leben

Das ist der Nachwuchs im Walderholungspark Hambrücken und der Umgebung

Wenn die Natur ins Frühjahr startet, gibt es auch Nachwuchs in der Tierwelt. Doch nicht nur in der freien Wildbahn sind Junge unterwegs, auch in den Tier- und Vogelparks ist der tierische Nachwuchs zu bestaunen. Allerdings nicht überall, denn oft fehlt es an Platz.