Kurz vor Diamantenen Priesterjubiläum

Trauer um Pfarrer Raimund Melzer in Hambrücken

Seit seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2006 half Pfarrer Raimund Melzer in der Seelsorgeeinheit Waghäusel-Hambrücken aus und übernahm Gottesdienste. Am Mittwoch, 24. Mai, starb er im Alter von 85 Jahren.