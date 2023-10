Angespannte Betreuungssituation

Happy End für Kita „Guter Hirte“ in Heidelsheim - aber wie sieht die Situation in anderen Bruchsaler Kitas aus?

Die Betreuungssituation in Bruchsaler Kitas ist angespannt. Jetzt hat zumindest in Heidelsheim das Container-Provisorium ein Ende. Die sollen nun an anderer Stelle eingesetzt werden.