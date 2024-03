Wer das Geld aus seinem Sparschwein lieber auf seinem Konto hätte, kann dies bei Bank einzahlen. Wo das in Bruchsal und im Karlsruher Norden möglich ist und was das kostet.

Beim Einkaufen bezahlen viele Kunden mit ihrer Bankkarte. Augenscheinlich wird weniger Bargeld verwendet als noch vor einigen Jahren. Selbst beim Bäcker kann man inzwischen eine Brezel mit Karte bezahlen.

Was machen Verbraucher mit den Münzen, die sie als Wechselgeld erhalten? Manche werfen Kleingeld in eine Spendenbox, andere sammeln die Geldstücke zu Hause, ist bei einer spontanen Umfrage beim Wochenendeinkauf zu hören. Doch was passiert, wenn das Behältnis voll ist? Wo kann man Münzgeld gegen Scheine tauschen? Was muss man dafür bezahlen?

Bei der Sparkasse Kraichgau in Bruchsal gibt es Münzeinzahlautomaten

„Bei der Sparkasse Kraichgau ist die Einzahlung von Münzgeld möglich“, berichtet Timo Krause aus der Bruchsaler Filiale des Geldinstituts mit Zweigstellen in Bruchsal, Bretten und im Landkreis Karlsruhe. „Unsere Kunden können Münzgeld einfach und bequem in allen unseren Filialen einzahlen.“ Dafür stünden entweder SB-Münzeinzahlautomaten zur Verfügung, oder Kunden könnten Münzen an der Kasse abgeben. Es würden alle Münzen angenommen, und es gebe grundsätzlich keine Einschränkung von Menge und Münzwert, so Krause.

Ab 50 Euro wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben

„Für Vereine, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bieten wir diesen Service kostenfrei an. Ansonsten gibt es einen Freibetrag von 50 Euro je Einzahlung. Bei Einzahlungen, die den Betrag überschreiten, wird eine aufwandsgerechte Bearbeitungsgebühr von fünf Prozent, mindestens fünf Euro berechnet“, erklärt der Sparkassenmitarbeiter.

Das Münzgeldaufkommen in den Filialen sei unterschiedlich. Die SB-Geräte würden regelmäßig genutzt, auch wenn bargeldloses Bezahlen stark zugenommen habe, sagt Krause.

Bei der Volksbank muss der Einzahlende ein Kunde des Geldinstitus sein

Die frühere Volksbank (VB) Stutensee-Weingarten, heute mit der VB Kraichgau vereinigt, handhabt den Umtausch von Münzgeld ähnlich und ohne Gebühren. „Einige unserer Filialen haben Automaten für Münzeinzahlung, zumindest die größeren“, informiert eine Mitarbeiterin der VB Kraichgau. Sie unterhält im Bruchsaler und Brettener Raum Filialen, ebenso in Stutensee und Walzbachtal.

In Bruchsal gebe es zum Beispiel einen Automaten, der rund um die Uhr genutzt werden könne. In Weingarten und in der Filiale in Blankenloch könnten Kunden Münzen während der üblichen Schalteröffnungen abgeben. „Das ist Service, den wir nicht extra berechnen“, sagt die Bankerin. Allerdings müsse der Einzahlende ein Kunde des Geldinstituts sein: „Der Automat zählt die Münzen und schreibt den Betrag dem Konto gut.“ Wer Wechselgeld – Münzen in Rollen – benötige, müsse dafür eine Gebühr bezahlen.

Bei der Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain ist es nach Auskunft aus dem Geldinstitut in den Filialen möglich, Münzgeld abzugeben. Zu den Öffnungszeiten werde das Kleingeld angenommen und auf das Konto des Kunden geschrieben. Die Bank ist im Raum Graben-Neudorf-Philippsburg vertreten. Sie hat ihre Hauptstelle in Liedolsheim sowie Filialen in Rußheim, Neudorf, Graben und Rheinsheim.