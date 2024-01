Die Musik begleitet Nadia Ayche aus Bruchsal schon fast ihr ganzes Leben lang. Sie ist seit vielen Jahren als Sängerin – unter anderem in bekannten Musicals – als Komponistin, als Vocalcoach und als Moderatorin erfolgreich. Auch Kinderlieder gehören zu ihrem Repertoire.

Eigene CD ist für Bruchsaler Sängerin ein Herzensprojekt

Vor wenigen Tagen ist ihre erst CD mit Schlafliedern für Kinder erschienen. Was daran so besonders ist und was die CD mit ihrer Hilfsorganisation „Einfach machen – Patenschaften“ für Flutbetroffene im Ahrtal zu tun hat, darüber spricht die 48-jährige Künstlerin im Interview.

Sie schreiben schon lange Kinderlieder. Wurden sie nicht veröffentlicht?

Ayche Doch, natürlich. Sogar in verschiedenen Sprachen, aber immer zum Streamen. Auf CD gab es Songs bisher nur einzeln. Zum Beispiel gehört meine „Fee der Träume“ zu einer CD mit Liedern weiterer Komponisten, die für Tchibo produziert wurde. Fünf Titel habe ich vor zwei Jahren zusammen mit der Yogalehrerin und Journalistin Ewa Drexler für eine Entspannungs-CD aufgenommen, mit der wir vor allem den Kindern im überfluteten Ahrtal Lichtmomente geschenkt haben. Erst jetzt gibt es das Album „Glaub an die Sterne“ mit zehn meiner Kinderlieder auf einer eigenen CD.

Wie kam es dazu?

Ayche Ursprünglich wollte ich eine CD mit Pop-Songs machen. Aber ich hatte einfach nicht die Zeit für die Studioarbeit. Durch meine Hilfsorganisation „Einfach machen – Patenschaften“, die Flutbetroffene im Ahrtal unterstützt, habe ich Wolfgang und Angelika Züll aus Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis kennengelernt, die ebenfalls weiterhin helfen. Die beiden haben mich motiviert, die Kinderlieder-CD aufzunehmen. So richtig wie es sich gehört, mit Booklet und allem. Denn gerade Familien mit Kindern wollen doch etwas in Händen halten, sich die Texte zum Mitsingen anschauen und nicht Songs runterladen.

Und auch die CD hilft den Betroffenen?

Ayche Ja, klar. Wer die CD für 13 Euro kauft, kann damit eigentlich drei Dinge verbinden: Erstens, man hat schöne Musik für sich und seine Kinder, zweitens, sie eignet sich sehr gut zum Verschenken und drittens, man tut etwas Gutes, denn drei Euro des Verkaufspreises fließen in den Unterstützungspool meiner Hilfsorganisation „Einfach machen – Patenschaften“, aus dem Betroffene oder andere Hilfsorganisationen unterstützt werden. Im Ahrtal hilft man sich gegenseitig.

Wie kam das mit „Einfach machen – Patenschaften“?

Ayche Als ich mich damals vor zweieinhalb Jahren über die Flutkatastrophe informiert habe, wurde mit ganz schnell klar, dass es mit einer Geldspende nicht getan ist. Da war längerfristige und vor allem rasche, unbürokratische Hilfe notwendig. Anfangs habe ich über Facebook die Patenschaften-Idee verbreitet und Sachen vermittelt, die dringend gebraucht wurden. Dazu gehörten aber auch Seelsorge, die Erfüllung von Herzenswünschen oder die Möglichkeit einer Auszeit für die Betroffenen und natürlich Geldspenden. Die Gruppe „Einfach machen – Patenschaften“ hat sich innerhalb kürzester Zeit zur größten Hilfsorganisation fürs Ahrtal in Baden-Württemberg entwickelt. Ich selbst habe Kontakt zur Politik aufgenommen, um immer wieder auf die Problematiken aufmerksam zu machen, denn immer noch guckst du in der Region aus einem Fenster und siehst nur Zerstörung. Es ist mir gelungen, die Kirrlacher Sängerin Lou Hoffner als Botschafterin für meine Organisation zu gewinnen, die ihrerseits mit ihrem Netzwerk und vor Ort hilft. Auch Martin Rütter unterstützt, genauso wie die „Voices of KA“, Karlsruher Künstler, die eine gemeinsame CD aufgenommen haben, um mit dem Erlös Notleidenden zu helfen. Für mein Engagement für die betroffenen Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz habe ich dieses Jahr die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz bekommen und den Bürgerpreis der Sparkasse Kraichgau. Das bestätigt mich natürlich in meinem Tun, dient aber vor allem dazu, die Aufmerksamkeit dafür hochzuhalten, dass im betroffenen Gebiet immer noch keine Normalität herrscht.

Welche Projekte und Aktionen gibt es aktuell?

Ayche Es gibt immer noch Schulen und Kindergärten, die in Containern untergebracht sind. Hier kümmern wir uns um Ausrüstung wie Sportgeräte. Dann gibt es Taschengeldaktionen, mit denen wir Kinderwünsche erfüllen, wie zum Beispiel mal einen Kinobesuch zu ermöglichen. Sehr zu Herzen geht immer der Appell der Betroffenen: Bitte vergesst uns nicht!

Nun aber noch mal zur CD. Haben Sie sie ganz alleine gemacht?

Ayche (lacht) Nein, natürlich nicht. Alle Texte und der Gesang sind von mir. Komponiert und arrangiert habe ich sie gemeinsam mit dem Hamburger Musiker und Gitarristen Andreas Hecht. Mit dabei sind außerdem eine Flötistin, ein Streichquartett, ein Pianist und der Percussionist Rhani Krija. Er kommt aus derselben marokkanischen Stadt Essaouira wie mein Vater, gehört zur Band von Sting und war schon mit vielen anderen bekannten Sängern auf Tournee. Auf der CD sind übrigens alle Lieder auch als Instrumentalversion zu hören – zum Wegträumen auch für Erwachsene.

Wo bekommt man die CD?