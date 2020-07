Hundehasser wohl auch in Bruchsal unterwegs

Ein Päckchen Wurst und ein Teppichmesser in einer Tüte - diesen Fund hat ein Hundebesitzer jetzt in Bruchsal-Helmsheim gemacht beim Gassigehen. Und er warnt per Facebook vor der Gefahr für die Hunde. Die Polizei bestätigt: "Ja, es gab jetzt auch einen Fund in Helmsheim." Hundebesitzer sollen auch hier besonders vorsichtig sein.

Bei Rastatt starben drei Hunde

Ob es einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Fällen im Raum Rastatt, etwa in Durmersheim, Iffezheim und Steinmauern gibt, sei noch nicht bekannt. Die Fälle werden bei der Polizei zentral von der Gewerbe- und Umweltaufsicht bearbeitet. Bei Rastatt sind bereits drei Hunde am Gift gestorben . Auch in Karlsdorf-Neuthard gab es vor einigen Monaten Giftköder-Funde.

Labrador hätte fast zugebissen

Benedict Mandic aus Helmsheim ist wütend. Sein vierjähriger Labrador hätte um ein Haar die Wurst gefressen. Interessiert hatte der Hund bereits daran geschnüffelt. Glücklicherweise hat sein Besitzer die Tüte mit der alten Wurst rechtzeitig entdeckt und seinen Hund weggeschickt. Am Ortsausgang von Helmsheim Richtung Gondelsheim, an einem Feldweg, der parallel zur Bundesstraße führt, hat er den Fund gemacht und ihn der Polizei gemeldet.