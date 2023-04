Alter Brauch

„Ich schlage einfach feste drauf“: Viel Spaß beim Higgo-Markt in Bruchsal-Heidelsheim

1.000 bunte Eier sind am Ostersonntag beim Higgo-Markt in Bruchsal-Heidelsheim in weniger als einer halben Stunde verkauft. Gegessen werden sie aber erst später, denn zuerst brauchen die Kunden die Eier für ein altes Osterspiel.