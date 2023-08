In Bruchsal bekommen Erneuerbare Energien nun noch mehr Schub

Die Ziele sind klar, die Hürden sind hoch: Deswegen will ein neuer Verein nun helfen, ökologische Energie voranzutreiben.

Drei Fragen an...

Seit Kurzem gibt es in der Kraichgaustadt einen neuen Verein: BürgerEnergie Bruchsal. Über seine Entstehung und seine Ziele sprach unsere Mitarbeiterin Margrit Csiky mit dem Vorstandsmitglied Lissa Sum. Die 1982 geborene Aktivistin kam, sah sich am Stammtisch um und wurde bei Vereinsgründung gleich in den Vorstand gewählt.

Schnelle Informationen für die Bruchsaler

Der Zusammenschluss ist noch recht jung – das gemeinschaftliche Arbeiten ist aber schon weit gediehen. Die Homepage wurde recht schnell gestartet und eine Vielzahl von Veranstaltungen auf die Beine gestellt, bei denen Bürgerinnen und Bürger über das Thema „Erneuerbare Energien“ informiert werden.

Warum engagieren Sie sich im Verein BürgerEnergie Bruchsal?

Sum Ich habe zwei Kinder und möchte für diese eine lebenswerte Welt gestalten und irgendwann auch hinterlassen. Ich habe mich schon früh privat in der Karlsruher Gruppe „Parents For Future“ und in der Partei Klimaliste Baden-Württemberg engagiert. Auch beruflich arbeite ich im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Wann genau wurde der Verein gegründet?

Sum Unser Gründungsdatum ist der 31. Mai 2023. Da haben wir in der Gaststätte Neo beschlossen, den bisher lose organisierten Energie-Stammtisch als Verein zu institutionalisieren. Wir haben eine eigene Homepage, verschicken Newsletter, organisieren immer am letzten Mittwoch jeden Monats ein Treffen, zu dem wir herzlich auch neue Interessierte einladen.

Welche Ziele verfolgt der Verein?

Sum Es geht uns vor allem darum, die erneuerbaren Energien in Bruchsal und Umgebung zu fördern und unter anderem über Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung zu informieren. Das wollen wir erreichen, indem wir Grundlagenwissen und aktuelle Informationen rund um Solar-, Wind- und Geothermie-Energie weitergeben. Wir wollen so etwas wie ein Sammelbecken für Freunde erneuerbarer Energie sein, gleichzeitig aber auch ein Sprachrohr gegenüber Stadtverwaltung und Stadtwerken. Durch die Organisation von Info-Veranstaltungen, Exkursionen und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch wollen wir über Aufklärung Bedenken nehmen und weitere Mitstreitende gewinnen, denn wir brauchen einfach noch mehr Power. Wir wollen auch mit Zweiflern ins Gespräch kommen und objektive Argumente rund um die zwölf in der Region geplanten Windräder austauschen.