Thorsten Münch hat vor seiner Haustür in Bruchsal einen Briefkasten für Weihnachtspost aufgestellt. Er will jeden Brief persönlich beantworten.

In Himmelpfort, Engelskirchen und Himmelstadt haben die Post-Mitarbeiter in den nächsten Wochen wieder richtig viel zu tun. Mehr als 500.000 Briefe von Kindern aus ganz Deutschland, die dem Weihnachtsmann ihre Wünsche mitteilen wollen, werden sich dann wieder auf die drei Orte verteilen. Geht es nach Thorsten Münch, bekommt die Bruchsaler Post in den nächsten Wochen auch mehr Arbeit.

Der 34-Jährige aus der Südstadt hat nämlich vor seiner Haustür im Dieselweg einen Briefkasten platziert, der nur für die Weihnachtspost der Kinder da ist. „Die Kinder können ihre Briefe oder Wunschzettel dort ab sofort einwerfen. Und jedes Kind bekommt von mir eine persönliche, individuelle Antwort“, sagt Münch und ergänzt sofort: „Aber auch Erwachsene dürfen dem Weihnachtsmann natürlich schreiben.“

Der Bruchsaler Weihnachtsmann richtet sich auch an Erwachsene

Der Bruchsaler Weihnachtsmann richtet sich bewusst an alle, schließlich gebe es „viele ältere, einsame Menschen, die gerne mal wieder einen Brief schreiben und sich über eine Antwort freuen.“

Die Idee, in die Rolle des Weihnachtsmanns zu schlüpfen, kam Münch schon bei einer seiner letzten Aktionen. In der Corona-Hochphase buk er für Kinder 250 Weckmänner, die sich Kinder vor seiner Tür abholen konnten. „Ich habe ja Zeit, deshalb kann ich doch etwas Gutes tun“, sagt er.

Die Begeisterung der Leute bestätigt mich nur in meiner Aktion. Thorsten Münch

Bruchsaler Weihnachtsmann

Münch ist seit einigen Jahren arbeitsunfähig, sein Rücken musste nach einem zunächst unbemerkten Wirbelbruch versteift werden. Er ist deshalb auf eine Gehhilfe angewiesen. Auch deshalb ist er froh, dass er viel Unterstützung bekommt bei seiner Aktion.

Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bürgervereins Südstadt, der dort regelmäßige Aufräumaktionen mit Unterstützung des Karlsruher SC organisiert, helfen die Vereinsmitglieder genauso wie lokale Unternehmen. Der Briefkasten wurde zum Beispiel von einer Sanitätfirma gesponsert. Auch Geldspenden konnte er bereits entgegennehmen. „Die Begeisterung der Leute bestätigt mich nur in meiner Aktion“, sagt Münch, der in den Kindergärten und in Geschäften seine Info-Zettel auslegt, um seinen Briefkasten auch in der Bevölkerung bekannt zu machen.

Der Briefträger der Bruchsaler Südstadt ist informiert

Sogar beim Ordnungsamt interessiert man sich für seinen weihnachtlichen Briefkasten. Und so klebt am Briefkasten für die Weihnachtspost nun auch ein Zettel mit Datenschutz-Hinweisen. Münch quittiert diese Maßnahme mit einem Lächeln.

Viel wichtiger als die Bürokratie ist ihm das Wohl der Kinder. Damit ihn die Briefe auch sicher erreichen, hat er den Briefträger seines Wohnviertels bereits informiert. Und auch beim Postamt hat er Bescheid gegeben. Jetzt fehlt nur noch die Post an den Bruchsaler Weihnachtsmann.