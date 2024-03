Das Tanzverbot an Karfreitag hat Auswirkungen für regionale Clubbetreiber. Michael Scherk spricht im Interview darüber.

Scherk

Das Tanzverbot in Baden-Württemberg schränkt unseren Clubbetrieb so immens ein, dass wir gezwungen sind, am Karfreitag nicht zu öffnen. Ein reiner Barbetrieb, welcher legitim wäre, ist für uns als Tanzlokal nicht zufriedenstellend. Dadurch geht uns ein Tag des Wochenendes verloren, an dem es wichtig wäre, vor dem „Sommerloch“ noch einmal Umsatz zu generieren.