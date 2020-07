Nach dem Feuer in Kronau

Jetzt suchen Spürhunde nach der Ursache

Der Tag danach: Das Ho's Garden, das Chinarestaurant in Kronau, gleicht einem Trümmerfeld. Nun sind die Brandermittler am Werk. Was hat das Feuer am Mittwochabend ausgelöst? Für die Familie, die plötzlich obdachlos war, wurde noch in der Nacht eine Notunterkunft gefunden.