Der Tag ist ihm noch im Gedächtnis: „Ich hab am 2.5.1988 hier angefangen.“ Da hatte Rüdiger Lumpp seinen ersten Arbeitstag in den Behindertenwerkstätten der Lebenshilfe in Bruchsal. Hier in der Metallwerkstatt kennt er sich mittlerweile aus wie in seiner Westentasche. Er weiß, wie die Bohrmaschinen zu bedienen sind, die Fräsmaschinen, die Säge oder die Maschine für die Gewinde. Und er kann neue Kollegen oder Praktikanten einlernen.

Sein Know-How ist gefragt, auch im Werkstattrat, eine Art Betriebsrat. „Wenn es Probleme gibt, können sich die Kollegen bei mir melden“, berichtet Lumpp. Hier nennen ihn alle nur Rüdiger. „Zum Beispiel, wenn das Essen kalt war. Dann gehe ich in die Küche und sage das.“

Gerade hat er an der CNC-Drehmaschine zu tun. Für ein Bruchsaler Medizintechnik-Unternehmen haben Lumpp und seine Kollegen in der Metallwerkstatt einen verantwortungsvollen Auftrag. Dünne Stäbe stapeln sich in einer Box. Einzeln werden sie in die Maschine gelegt.