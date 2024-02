Am Freitagabend wurde einer 51-jährigen Frau auf dem Weg zu ihrem Auto von zwei Männern ihre Handtasche geklaut. Die Täter konnten entkommen.

Einer 51-jährigen Frau wurde am Freitagabend ihre Handtasche geklaut. Die Polizei konnte die zwei Täter trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht feststellen, wie sie mitteilte.

Gegen 22 Uhr lief die Frau in der Huttenstraße zu ihrem geparkten Fahrzeug, als ein Unbekannter sie unvermittelt von hinten gegen die Schulter stieß. Die 51-Jährige stützte sich an einer Hauswand, um nicht hinzufallen. Dabei griff einer der Täter nach der Handtasche der Frau und riss ihr diese von der Schulter. Anschließend flüchteten die Männer mit der Tasche zu Fuß in Richtung Bürgerpark.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau beschreibt einen der Täter als klein und stämmig. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe einen Kapuzenpullover getragen. Der Begleiter sei groß und schlank gewesen. Er habe dunkelblonde Haare gehabt und sei mit einer Jeans und einem dunklen Oberteil ohne Kapuze bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.