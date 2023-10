Andy King ist mit seiner Show „The Shadow of Elvis“ auf Einladung des örtlichen Vereins „Kleine Bühne“ Karlsdorf-Neuthard in der Zehntscheuer in der Kronenstraße 1 in Karlsdorf am 27. Oktober 2023 ab 19 Uhr zu hören. Eintrittskarten sind in der Bibliothek am Mühlenplatz in Karlsdorf-Neuthard erhältlich oder unter (0 72 51) 44 06 70 (Karlsdorf) und (0 72 51) 4 00 60 (Neuthard). Informationen zum Künstler im Internet unter www.the-shadow-of-elvis.com