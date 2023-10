Foodbloggerin aus Karlsdorf-Neuthard gibt Plätzchentipps

Rechtzeitig zur beliebtesten Backsaison des Jahres hat Mara Hörner ein neues Rezeptbuch fertiggestellt. „Mein Plätzchenbuch“ sei ihr Erstes gedrucktes, im Eigenverlag herausgegebenes Buch, sagt die Foodbloggerin aus Karlsdorf-Neuthard.

200 Seiten voller Backtipps für die Vorweihnachtszeit

Auf 200 Seiten hat sie ihre 80 besten Plätzchenrezepte zusammengestellt: „Von Klassikern und Familienrezepten über moderne Kreationen bis hin zu den leckersten internationalen Plätzchen.“

Und so finden sich neben Heidesand und Hildabrötchen auch „Moms’s Haselnuss Makronen und Vanillekipferl“ und Kourabiedes aus Griechenland, schwedische Elche oder Herzen mit britischem Lemon Curd.

So wird jedes Buch zum Unikat und zum ganz eigenen ‚Mein Plätzchenbuch‘. Mara Hörner

Foodbloggerin

Außerdem bietet das Buch noch zwölf freie Seiten, die mit den eigenen Lieblingsrezepten ergänzt werden können. „So wird jedes Buch zum Unikat und zum ganz eigenen ‚Mein Plätzchenbuch‘, sagt die Juristin, die ihre Koch- und Backkreationen sowie Lifestyle-Tipps seit zehn Jahren und inzwischen hauptberuflich auf ihrem Blog „Life Is Full Of Goodies“ im Internet und in den sozialen Medien veröffentlicht.

Wie sehr bereits im Oktober an die Weihnachtsbäckerei gedacht wird, zeigte sich daran, dass die erste Auflage von mehreren Tausend Stück innerhalb von vier Tagen nach dem Erscheinen restlos ausverkauft war. Die zweite Auflage ist bereits im Druck, Bestellungen gingen demnächst in den Versand, sagt Mara Hörner.