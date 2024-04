Tierische Rarität

Seltener schwarzer Schwan in Karlsdorf-Neuthard gesichtet

Weiße Schwäne kennt jeder. Aber schwarze? Die gibt es tatsächlich, kommen aber von ganz woanders her und sind bei uns in freier Wildbahn selten. Ein solcher Schwarz- oder Trauerschwan hat sich jetzt in Karlsdorf-Neuthard eingefunden.