Vogelklinik

Nach Feuerwehreinsatz für Falken: So päppeln Greifvogel-Retter in Karlsdorf-Neuthard verletzte Tiere auf

In Bruchsal befreiten Feuerwehr und Tierrettung einen Falken, der sich in einem Baum verfangen hatte. Helfer in der Greifvogelauffangstation in Karlsdorf versorgten das Tier.