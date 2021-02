Zentrale Anmeldung eingeführt

Kindergärten in Bruchsal: Begehrte Krippen-Plätze werden neu vergeben

Hoffentlich kriegt mein Kind einen Kita-Platz – diese Sorge treibt immer wieder Eltern in Bruchsal um. Die Folge: Viele ließen ihr Kind in mehreren Kitas vormerken. Die Stadt will dem Durcheinander ein Ende bereiten. Die Plätze bleiben dennoch rar.