Alte Tafeln kommen weg: Neue Ortsschilder für Kraichtal

Sie sind ein Relikt aus vergangenen Zeiten und sehen nicht mehr gut aus. Die alten Tafeln an den Ortseingängen von Kraichtal. Was soll auf den neuen Schildern sein?

Keine Frage, die Tafeln an den Ortseingängen sind in allen Kraichtaler Stadtteilen erneuerungsbedürftig. Seit Jahrzehnten wurde die Neu-Anschaffung mit Blick auf die Haushaltslage immer wieder verschoben.

Einige Tafeln mussten inzwischen abgebaut werden, weil sie nicht mehr zu reparieren waren. So noch möglich, wurden diese zu Insektenhotels umgebaut. Nun aber soll gehandelt werden. Neue Ortsschilder wurden entworfen.

Nur noch elf, statt bisher 20 Schilder

Bereits im Mai hatte die Verwaltung dazu erste Anregungen in den Gemeinderat eingebracht und zudem beschlossen, die bisher 20 Tafeln auf elf zu reduzieren. Eine für jede Außengrenze der Stadtteile, nur in Landshausen und Gochsheim sollen zwei Tafeln aufgestellt werden, weil es dort mehrere Außengrenzen gibt.

Gemeinsam mit der projekt-k-werbeagentur aus Bruchsal-Heidelsheim haben Mitarbeitende der Verwaltung das Design der neuen Tafeln erarbeitet und nun dem Gemeinderat vorgestellt.

Schnörkellose Schrift und passende Kraichtaler Ortsansicht

Für die nunmehr elf verbleibenden Ortseingangstafeln hat man sich in der vergangenen Woche im Gemeinderat darauf geeinigt, in einer klaren und schnörkellosen Schrift das „Herzlich willkommen in …“ zu schreiben, genannt wird dann der jeweilige Stadtteil. Außerdem soll jeder Stadtteil eine passende Ortsansicht bekommen.

Die Tafeln haben ein geschwungenes Dach. Oben steht der Name Kraichtal, rechts und links davon sind Stadt- und Ortswappen angeordnet, darunter dann das Bild.

Keine Hinweise mehr auf Veranstaltungen

Im Gremium gab es etliche Stimmen, die lieber ein herausragendes Gebäude, wie etwa das Gochsheimer Schloss für Gochsheim, statt der Ortsansicht gewählt hätten. Zudem wird es sich um reine Willkommenstafeln handeln.

Eine gewerbliche Nutzung ist ebenso wenig vorgesehen, wie Hinweise auf Veranstaltungen. Mehrheitlich, mit vier Nein-Stimmen und drei Enthaltungen, stimmte der Rat dem neuen Design zu.