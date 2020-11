Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Münzesheim wurde eine Damenarmbanduhr und Schmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Unbekannte Diebe brachen am Samstag in ein Wohnhaus in Münzesheim ein.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 15 und 19.30 Uhr über die Gebäuderückseite Zugang in ein Haus in der Fasanenstraße und durchsuchten dort alle Zimmer nach Wertgegenständen.

Entwendet wurden nach bisherigem Erkenntnisstand eine Damenarmbanduhr und diverser Modeschmuck. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter (07253) 80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.