Beschwerden bei der Stadt

Klingeln Bettlerinnen mit Mistelzweigen nachts an Türen in Heidelsheim und Kraichtal?

In Bruchsal-Heidelsheim und Kraichtal machen merkwürdige Geschichten die Runde: Anwohner berichten von Bettlerinnen aus Osteuropa, die mitten in der Nacht an Haustüren schellen.