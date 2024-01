„Völlig überzogen“

Darum weigert sich ein Kraichtaler, drei Euro Hundesteuer mehr im Jahr zu zahlen

Hundehalter Dieter Eckert geht wegen der Erhöhung der Hundesteuer in Kraichtal auf die Barrikaden. Er macht seinem Ärger in einem offenen Brief an den Bürgermeister Luft.