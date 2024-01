Kraichtals Bürgermeister Tobias Borho kündigt Blitzer in Unteröwisheim an

Beim Neujahrsempfang der Stadt Kraichtal in der Landshausener Mehrzweckhalle begrüßte Bürgermeister Tobias Borho (SPD) die Besucher per Handschlag. Schornsteinfegermeister Steffen Wilhelm verteilte kleine Schornsteinfeger als Glücksbringer. „Es erwarten uns harte Zeiten, aber lassen Sie uns als Stadt ebenso hart sein“, sagte Borho.

2023 sei schwierig gewesen. Beispielhaft nannte der Bürgermeister Kriege, eine zunehmende Überbürokratisierung und aufflammenden Antisemitismus. In seiner Rede befasste sich Borho mit Kraichtaler Projekten. „Wir haben unser Programm mehrfach aufgestockt und konnten am Ende 120 PV-Anlagen fördern“, so der Schultes. Als Klimaschutzmaßnahme nannte er unter anderem die Ausweitung des Carsharing-Angebotes.

Kraichtaler Bürgermeister will Verkehr entspannen

Tobias Borho zählte außerdem umgesetzte und künftige Maßnahmen zur Verkehrsentspannung auf. „Ich werde im neuen Haushalt 2024 einen Betrag von 100.000 Euro für einen Blitzer an der Friedrichstraße in Unteröwisheim einstellen“, sagte er. Aufgrund der rechtlichen Grundlage werde jedoch kein einziger Euro in den städtischen Haushalt fließen, sondern an die Bußgeldbehörde des Landratsamtes Karlsruhe.

Wichtig war für ihn auch die Einführung der neuen Buslinie 149 mit der Lückenschließung in den Landkreis Heilbronn. „Ich bin stolz und dankbar, dass wir im Gemeinderat für 2024 in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres ein neues Förderprogramm vorstellen konnten“, so Borho.

Geplante Bausteine sind: die Wiederaufnahme des Förderprogramms für Balkonsolaranlagen mit einem pauschalen Zuschuss von 100 Euro, das Förderprogramm Lastenräder, E-Lastenräder und Lastenradanhänger, die Förderung von Jungimkern und Wildbienenhotels, das Förderprogramm „Pflanzen von Klimabäumen“ mit der kostenlosen Ausgabe von klimaresistenten Bäumen zur Pflanzung auf Kraichtaler Gemarkung, das Förderprogramm Gastro-Mehrwegverpackungen sowie das Förderprogramm Entsiegelung von Flächen.

Als Gastredner machte Pfarrer Wolfram Stockinger mit Leonardo da Vincis Zitat „Binde deinen Karren an einen Stern“ Mut für 2024. Er stellte klar, dass entgegen anderslautender Berichte die Sternsingeraktion in Oberöwisheim nicht vor dem Aus stehe.

Ich hoffe wieder auf ein gutes Miteinander. Hannelore Wick

zu Gast beim Neujahrsempfang

Unterdessen haben auch die Bürger Wünsche für 2024. „Ich hoffe wieder auf ein gutes Miteinander“, so Hannelore Wick aus Oberöwisheim. Martin Panni aus Landshausen wünscht sich, dass „wir ehrlich miteinander umgehen und offen unsere Meinung sagen“. Werner Zimmermann aus Oberöwisheim hofft generell auf „bessere Zeiten und dass meine Familie gesund bleibt“.

Das Programm gestalteten die Grundschüler der dritten und vierten Klasse der Menzinger Schule am Wasserschloss mit ihrem Rap, der Männergesangverein „Liedertafel“ Landshausen mit Dirigent Johannes Antoni sowie der Musikverein Landshausen 1948 in Spielgemeinschaft mit dem Musikverein 1930 Menzingen mit Dirigent Peter Schuster.