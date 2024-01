Die Termine für das Superwahljahr im Raum Bruchsal

Politik beginnt vor der eigenen Haustür: Am 9. Juni werden die Gemeinderäte neu gewählt. Und weitere Entscheidungen stehen an. Unter anderem für zwei Bürgermeister.

Manche sprechen schon vom Superwahljahr. Zwei Bürgermeisterwahlen stehen in diesem Frühjahr in der Region auf dem Terminkalender. Beide Amtsinhaber wollen es noch einmal wissen: Christian Eheim (SPD) in Graben-Neudorf und Frank Burkard (CDU) in Kronau.

Aber das ist noch lange nicht alles. Denn die Gemeinderäte und der Kreistag werden bei der Kommunalwahl am 9. Juni neu zusammengesetzt, die Kandidaten stehen bereits in den Startlöchern. Dazu kommt noch die Europawahl am selben Tag.

Ich würde mich gerne weiter einbringen. Frank Burkard

Kronauer Bürgermeister

Doch zunächst nach Kronau: Beim dortigen Neujahrsempfang hatte Frank Burkard bereits verkündet, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt. Im Gespräch bekräftigt er jetzt gegenüber dieser Redaktion: „Es stehen viele Projekte an, die Weichen werden neu gestellt. Da würde ich mich gerne weiter einbringen“.

Während die Sanierung der Kronauer Ortsmitte mit eigenem Fahrrad-Drehkreuz weitgehend abgeschlossen ist, geht es im Osten der Gemeinde weiter. Die Mehrzweckhalle und die Verkehrslenkung vor der Schule rücken dort für den Bürgermeister in den Mittelpunkt.

Neben diesen „Kür-Themen“ wartet auch das Pflichtprogramm: „Abwasserleitungen, Regenüberlauf und Hebewerk müssen auf den aktuellen Stand gebracht werden.“ Außerdem müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden. Weiteres Zukunftsthema: der Ausbau des Nahwärmenetzes. „Da werden wir zunächst zwei Straßenzüge anschließen.“ Dann brauche es eine weitere Wärmequelle.

Kronauer Wahltermin steht bisher nicht fest

Vor acht Jahren hatte Burkard im zweiten Wahlgang das Rennen gemacht. Damals, am 3. Juli 2016, setzte er sich im zweiten Wahlgang mit 55,4 Prozent gegen Thorsten Moch (42,2 Prozent), ebenfalls CDU, durch.

Den endgültigen Termin für die diesjährige Bürgermeisterwahl muss der Kronauer Gemeinderat noch bestimmen. Es wird aber wohl auf einen Sonntag Ende Juni und damit auf einen Termin nach den Kommunalwahlen hinauslaufen.

Gemeinderäte: 32 Plätze für Bruchsal, 22 für Östringen

Rund 19.000 Gemeinderäte und 2.200 Kreisräte gibt es laut Landeszentrale für politische Bildung aktuell in Baden-Württemberg. Nach fünf Jahren stehen sie am 9. Juni im Superwahljahr 2024 wieder zur Wahl.

Da die Europawahl zeitgleich stattfindet, müssen sich die Wähler durch einige Stimmzettel arbeiten, bis sie mit ihrem Urnengang fertig sind. Damit der reibungslos läuft, haben in den Rathäusern längst die Vorbereitungen angefangen. Tony Löffler, Bürgermeister von Ubstadt-Weiher (CDU), berichtet: „Am Wahltag brauchen wir jede helfende Hand.“ Mitarbeiter können daher am 9. Juni keinen Urlaub nehmen. Die Organisation der Auszählung oder die Einführung eines weiteren Briefwahlbezirks sind weitere Themen, die Löffler und sein Team im Moment beschäftigen.

Bei der Gemeinderatswahl stehen jedem Wahlberechtigten so viele Stimmen zu, wie Mandatsträger zu wählen sind. Die Zahl ist gesetzlich geregelt, je nach Gemeindegröße. 32 Plätze sind so in Bruchsal als größter Stadt zu verteilen. In Kronau oder Gondelsheim kümmern sich je 14 Kommunalpolitiker um die Geschicke ihres Ortes. In Östringen werden am 9. Juni 22 Plätze neu vergeben. Weil Kraichtal die unechte Teilortswahl abgeschafft hat, wird dort das Gremium schrumpfen. Noch hat es 30 Mitglieder.

Für die Parteien und Gruppierungen läuft schon die erste heiße Phase in der Wahlvorbereitung. Die Auswahl potenzieller Kandidaten ist bei den meisten abgeschlossen. Kandidatenlisten müssen fertig werden. Bei den Nominierungsversammlungen werden die Bewerber dann aufgestellt. Die meisten Veranstaltungen finden in den nächsten Tagen statt. Danach geht es für die Kandidaten nahtlos weiter: Bei Veranstaltungen, an Wahlständen oder im persönlichen Gespräch wollen sie jetzt die Wähler von sich überzeugen.

Für die Kreistagswahlen ist der Landkreis in Wahlkreise eingeteilt. Gewählt werden darf bei den Kommunalwahlen ab 16 Jahren, erstmals gilt dieses Wahlalter auch für die Europawahl. Mit ihr werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt.

9. Juni: Superwahltag in Graben-Neudorf

Einen Superwahltag plant Graben-Neudorf am 9. Juni: Neben Europa- und Kommunalwahl füllen die Bürger noch einen weiteren Stimmzettel aus. Denn gleichzeitig findet im Ort auch die Bürgermeisterwahl statt. Schon im vergangenen November hatte Graben-Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim (SPD) angekündigt, sich um eine zweite Amtszeit zu bewerben.

Als wichtigste Themen für die kommenden Jahre nannte der Bürgermeister damals den Aufbau effizienter CO 2 -freier Wärmenetze in der Gemeinde, einen Neubau des Wasserwerks mit zentraler Enthärtungsanlage und den Neubau der Erich-Kästner-Grundschule und des Kindergartens St. Theresia. Graben-Neudorf solle eine „starke und lebendige Gemeinde bleiben“.

Eheim hatte sich bei der Bürgermeisterwahl 2016 mit 57,1 Prozent der Stimmen gegen CDU-Kandidat Karl-Heinz Kling (42,1 Prozent) durchgesetzt.