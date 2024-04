Viertelfinale gegen Lissabon

Nach turbulenten Tagen: Zeigen die Rhein-Neckar Löwen ihr „Europapokal-Gesicht“?

Viel spricht zurzeit nicht dafür, dass die Rhein-Neckar Löwen ins Final Four der European League einziehen. Einen Trumpf haben Kapitän Patrick Groetzki und Co aber in der Hinterhand.