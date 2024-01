Blockierte Straßen, Sternfahrten, Mahnfeuer: die Landwirte haben mit ihrer Protestwoche Anfang Januar vielfach auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Der Rückhalt in der Bevölkerung ist groß, wie Frank Lugert, Landwirt aus Bruchsal, beobachtet.

Politisch sieht er noch nicht die Veränderungen, die die Landwirtschaft aus seiner Sicht braucht. Deshalb geht der Protest in der Region schon am Donnerstag weiter.

Was ist Ihr Fazit nach den jüngsten Protesten?

Lugert

Der Protest ist gut angekommen und auf viel Verständnis in der Bevölkerung gestoßen. Aber in der Politik scheint es anders zu sein. Aus Berlin gibt es kein Einlenken. Unser Hauptproblem sind die ungleichen Wettbewerbsbedingungen in Europa. Außerdem fordern wir eine Kennzeichnungspflicht von Lebensmittel und deren Produktion. Es geht nicht um die Kfz-Steuer.