Lottas Schlosscafé eröffnet Ende Oktober in Bruchsal

Anette Schäffner und Lisa La Fontaine sind mit ihrer mobilen Kaffee- und Sektbar, der „Coffeebee“, schon seit Jahren eine feste Größe auf vielen Veranstaltungen. Nun übernehmen Mutter und Tochter das Schlosscafé in Bruchsal und setzen ihr ganz eigenes Konzept um.

Während rund um das seit Längerem geschlossene Traditionsgasthaus „Bären“ noch alles still ist, wuselt es seit September in einem anderem, zum Bruchsaler Schloss gehörenden Gastrogebäude ganz ordentlich. Handwerker unterschiedlicher Gewerke geben sich im Schlosscafé die Türklinke regelrecht in die Hand. Vor allem aber Lisa La Fontaine und Anette Schäffner sind jeden Tag damit beschäftigt, das Lokal auf die Eröffnung und die ersten Gäste vorzubereiten.

Die beiden sind im Veranstaltungsbereich in der Region keine Unbekannten. Seit 2016 bieten Mutter Anette und Tochter Lisa mit ihrer „Coffeebee“, der mobilen Kaffeebiene, Kaffee, Sekt und Snacks zum Beispiel bei Stadtfesten oder Hochzeiten.

Schon eine ganze Weile reife in ihr der Wunsch nach einem festen Standort, „ein eigenes Lokal, das ist mein Traum“, sagt die Kauffrau für Tourismus und Freizeit Lisa La Fontaine. Mama Anette sei mit an Bord, weil sie immer wieder neue Herausforderungen suche.

Schlossverwaltung ist überzeugt von dem Konzept des Bruchsaler Schlosscafés

Mit ihrem Konzept, den genauen Vorstellungen, dem Businessplan und vor allem ihrer Erfahrung im Eventcatering konnten sie die Schlossverwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) von sich überzeugen. Nun stehen die Sanierungsarbeiten am und im Gebäude, die durch die SSG und den Landesbetrieb Vermögen und Bau beauftragt wurden, kurz vor dem Abschluss.

Bei der Ausgestaltung des Cafés konnten die neuen Pächterinnen sich einbringen und es zu „Lottas Schlosscafé“, benannt nach Lisas Spitznamen, machen.

Wir legen Wert auf Topprodukte von Toplieferanten. Anette Schäffner

Geschäftsführerin

Und nun können es die beiden kaum erwarten, endlich von dienstags bis sonntags die Gäste bewirten zu können. Entsprechend stehen eine reichhaltige Frühstücksauswahl, hausgemachte Kuchen, natürlich Kaffee- und Teespezialitäten, aber auch frische italienische Pasta, Salate, Weine unter anderem vom Weingut Klumpp und ausgefallene Cocktailkreationen auf der Karte.

„Genuss in anderer Atmosphäre erleben“, das sei ihr Motto, so Anette Schäffner. Und: „Wir legen Wert auf Topprodukte von Toplieferanten. Alles, was wir anbieten, ist selbst kreiert und probiert“. Zum Team gehört auch Johann La Fontaine, Lisas Ehemann, der sie „voll und ganz“ dabei unterstütze, ihren Traum zu realisieren, erklärt die 32-Jährige.

Eine „Frühstücksfee“, ein Barchef und weitere „Küchenhelden“ komplettieren die Mannschaft von Lottas Schlosscafè. „Wir sind jetzt auf der Zielgeraden, die Anspannung ist groß, und wir freuen uns sehr, endlich öffnen zu können“, sagen Lisa La Fontaine und Anette Schäffner mit Blick auf die letzte Oktoberwoche.