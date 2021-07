Anzeige

Das grüne „Fabrikle“ - Energiemanagement von Michael Koch

Erfolgreiches Traditionsunternehmen Michael Koch aus Ubstadt-Weiher bietet jährlich Ausbildungsplätze zum Industriekaufmann und zur Fachkraft für Lagerlogistik sowie Plätze zum Studium an der Dualen Hochschule DHBW in Mannheim in der Fachrichtung Industrie an.