Bauarbeiten beim Siemens-Kreisel

Mit Vollsperrung in Bruchsal werden Umwege zum Stresstest für Pendler

Seit Mittwochmorgen ist die Unterführung am Siemens-Kreisel wieder voll gesperrt. Autofahrer nehmen weite Umwege in Kauf. Auch am Bahnhof gibt es immer wieder Herausforderungen.