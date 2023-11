Bis Ende März 2024 hat der Real in Heidelsheim geöffnet, dann ist Schluss. Der Standort im Bruchsaler Stadtteil gehört zu 45 Märkten, für die kein Abnehmer gefunden wurde. Das Insolvenzverfahren läuft bereits. Für viele Mitarbeiter in Heidelsheim endet damit eine langjährige Beschäftigung.

Nicht alle Kunden reagieren darauf mit Bedauern. Sondern mit Schadenfreude oder Beschimpfungen. Diesen Reaktionen will die Heidelsheimerin Marlies Schwedes mit einer kleinen Geste etwas entgegensetzen. Sie hat Nervennahrung an die Mitarbeiter verteilt.

Frau Schwedes, Sie haben Nervennahrung an die Mitarbeiter des Reals in Heidelsheim verteilt. Warum?

Schwedes

Nein, die Mitarbeiter haben von Beschimpfungen berichtet. Kunden kommen zu ihnen und sagen: So ein Scheißladen. Gerade im Dienstleistungssektor bekommen die Angestellten als letztes Glied in der Kette den Frust ab. Und das für Dinge, für die sie nicht verantwortlich sind. Ich lebe nach der Devise, dass ich andere so behandle, wie ich behandelt werden möchte. Schon ein Lächeln an der Kasse kann eine Wertschätzung sein und manche unschöne Situation wieder entspannen. Bei jeder Begegnung kann man kleine Lichtpunkte setzen.