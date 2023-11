Betrug in 30 Fällen

Nach Urteil in Betrugsprozess: Schwangere aus Bruchsal könnte Tochter mit ins Gefängnis nehmen

Eine Schwangere mit zwei Kindern wurde in Bruchsal zur Haft verurteilt. Eine Justizvollzugsanstalt in Schwäbisch Gmünd kommt für den Vollzug infrage. Doch was passiert mit den Kindern?