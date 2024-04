Aus eigener Produktion

Über 50 Jahre Eis-Erfahrung: Neue Eisdiele verkauft Kugeln am Bruchsaler Marktplatz

In einem ehemaligen Shisha-Shop in der Nähe des Rathauses in Bruchsal eröffnete jüngst ein neuer Eissalon. Inhaber Yakub Yousif setzt auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Eismeisters und verfolgt große Ziele.