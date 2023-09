Nichts gegen edles Ambiente

Neue Konkurrenz: Ist die Bruchsaler Schlossweihnacht der bessere Weihnachtsmarkt?

Die Beschicker des traditionellen Weihnachtmarktes in Bruchsal und die Einzelhändler in der Innenstadt werden sicher mit Argusaugen auf den Mitbewerber schauen. Aber das ist auch gut so.