Bis zu 500 Menschen

Neues Flüchtlingsheim für Bruchsal: „Kein Vergleich zu 2015“

Bis zu 500 Menschen sollen in einem neuen Heim im Bruchsaler Wohngebiet unterkommen. So mancher macht sich Sorgen. Der Forster Reinhard Niederbühl geht in solchen Einrichtungen ein und aus.