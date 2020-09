Den „Wahnsinn“ in Sinsheim miterlebt

Fan aus Östringen feiert Hoffenheim-Sieg gegen Bayern München im Stadion

Erst am Mittwoch erfuhr Klemens Haag, dass er zu den glücklichen Dauerkartenbesitzern zählt, die beim Spiel der Hoffenheimer gegen die Bayern dabei sein dürfen. 6.030 Zuschauer sind zugelassen. Sie wurden per Los bestimmt, der Östringer Fan bewarb sich erst am letzten Tag und hatte Glück.