Thomas Liebscher Autor

Seit 30 Jahren ist Thomas Liebscher als BNN-Redakteur vielseitig im gesamten Verbreitungsgebiet unterwegs. Regionale, kulturelle und sportliche Themen waren und sind seine Hauptgebiete. Von ihm stammen hintergründige Geschichten und einfühlsame Porträts von Menschen. Außerdem hat er sich in alle Facetten der Fußballgeschichte vertieft. Liebscher ist in der Redaktion der Spezialist für die badischen Dialekte. Er veröffentlicht Kolumnen mit Mundartbetrachtungen „Badisch von owwe un unne“ und liefert wöchentlich Heimatliches auf BNN-Instagram. Er hat fünf eigene unterhaltsame Bücher mit Mundart sowie mehrere Antholgien veröffentlicht und ist mit Lesungen oder Moderationen unterwegs. Er wuchs im Raum Bruchsal auf und arbeitetet nun wieder als Autor in der dortigen Lokalredaktion.