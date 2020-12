Wir haben im Religionsunterricht in meiner Schule, ich gehe in die zweite Klasse der Silcherschule in Östringen, über Spenden für die Kirche gesprochen. Und da gab’s dann auch so eine Spendenbox. Ich habe meine Lehrerin gefragt, ob ich die mit nach Hause nehmen kann für Spenden. Zu Hause hat dann meine Tante mir geholfen, mein Taschengeld zu zählen und dann kamen 24 Euro und 33 Cent in die Box. Meine Mama hat gesagt, dass wir ja eigentlich nicht so oft in die Kirche gehen und ob es nicht vielleicht auch eine Idee wäre, Geld für Kinder zu sammeln, die etwas brauchen können. Das fand ich klasse.