Täter nach Geldautomaten-Sprengung in Östringen auf der Flucht

Mit einem lauten Knall haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Östringen in die Luft gejagt. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot.

Ein lauter Knall hallte am frühen Samstagmorgen durch Östringen, wenig später kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Ort: Bislang unbekannte Täter haben nach ersten Angaben am Samstag gegen 3:30 Uhr einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum gesprengt. Dabei wurden offenbar mehrere Geldkassetten gestohlen.

Weil sich der Geldautomat in einem Einkaufszentrum befand, war zunächst die Feuerwehr von einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden. Diese zog schließlich die Polizei hinzu. Die Fahndung, bei der mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber im Einsatz waren, hat bis zum Samstagmorgen noch nicht zu einem Erfolg geführt: Die Täter sind auf der Flucht.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine gut organisierte, gut vorbereitete Tätergruppierung handelt.