Premiere ist am Pfingstmontag, 29. Mai, von 14 bis 17.30 Uhr. Hier übernimmt der AOV die Bewirtung. Als feste Termine haben wir dann jeden letzten Sonntagnachmittag im Monat vorgesehen, zu der genannten Zeit. Verantwortlich sind die Vereine im Wechsel. Das heißt, am 25. Juni sind die Katzbachbuwe dran, am 30. Juli der MSC, im August ist Sommerpause, am 24. September übernimmt der Musikverein, am 29. Oktober die OKG und am 26. November das DRK.