Otto Waalkes überrascht im Bruchsaler Cineplex die Kinogäste

Catweazle, der Magier, der aus der Vergangenheit kam – diesmal kam er aus Neustadt an der Weinstraße: Otto Waalkes spielt den mittelalterlichen Magier Catweazle im gleichnamigen Film und war auf Promotion-Tour in Bruchsal, im Cineplex. Nach dem Deutschlandstart im Juli hatte der Kinofilm am Donnerstag in Bruchsal seine erste Aufführung. „Wir haben immer die Verbindung zu Otto gehalten, seit er mit dem Film, ‚Die sieben Zwerge‘ vor vielen Jahren bei uns gewesen war“, sagt Kinobesitzer Steffen Amend.

„Umso mehr freuen wir uns, dass er nun alle unsere drei Kinos in Mannheim, Neustadt und Bruchsal besucht hat. Am Abend ging’s noch weiter nach Darmstadt zur letzten Station in Süddeutschland. „Die Rolle und die Figur sind Otto wie auf den Leib geschrieben“, sagt Amend.

Und Otto Waalkes selbst sagt dazu: „Ich glaube, in mir steckte schon immer etwas Catweazle, und jetzt steckt in Catweazle auch ganz viel Otto.“ Die Vorstellung ist ausverkauft. Zahlreiche Otto- und auch Catweazle-Fans aus den 1970er Jahren wollen sich diesen Film nicht entgehen lassen.

Und als der Abspann über die Leinwand flimmert, kommt Otto persönlich ins Kino. Begeistert begrüßt von allen, als Überraschungsgast für die einen und als erwartete Zugabe für andere. Otto jodelte und kalauerte mit den Zuschauern nach dem Film. Als er seine Mütze abnahm leuchtete der Vollmond. Dabei hatte er die Lacher sofort auf seiner Seite.

Was sagen die Kinogäste?

Auch den Fragen der Kinder stellte er sich und ging auf sie ein. „Ich wusste, dass Otto heute zu diesem Film kommt und da musste ich unbedingt hin“, sagt Elisabeth Semper, die extra aus Rastatt gekommen war. „Ich wollte Otto sehen. Ich liebe Otto.“ Auch diesmal saß sie in der ersten Reihe und ließ das Handy blitzen. Ganze Familien waren da, um gemeinsam Otto als Catweazle zu sehen. So auch Bernd Heß mit Frau und Kindern; „Otto ist eine Kultfigur im Comedy-Geschäft und einer der Größten, den muss man erlebt haben.“

Und der Film selbst? Joy und Fenja, zwei Anfangsteenager, dazu: „Superlustig“, ist ihr Urteil. „Er erzählt von einer guten Freundschaft, das ist schön.“ Otto berichtet im Gespräch noch immer ergriffen von der Dramatik in der Produktion des Films: „Wir haben viele Szenen in Stolberg in der Eifel gedreht, zu einer Zeit als es noch ein intakter beschaulicher Ort war.“

Danach sei das Hochwasser gekommen und habe komplette Straßenzüge unter Wasser gesetzt. „Es riss alles mit, was sich ihm in den Weg stellte.“ Und genau in diesem Ort gab es eine Open-Air-Sondervorführung für all die Menschen dort, die unter der Überschwemmung leiden. „Damit konnten wir doch etwas Heiterkeit und Abwechslung verbreiten“, sagt Otto. „Ganz gemäß unserem Film, in dem es am Schluss heißt: ‚Wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Leuchten her.‘“ Dieses Leuchten habe man in den Augen der rund 1.000 Menschen gesehen, die zum Film gekommen seien.