Die Erzdiözese Freiburg plant große Veränderungen für ihre Kirchengemeinden. Vieles ist noch ungewiss, während vor Ort die Sorgen wachsen. Zum Beispiel in der Jugendarbeit.

Es ist ein Hilferuf Richtung Freiburg: Die Pfadfinder aus Bruchsal und dem Umland sorgen sich um ihre Zukunft. Deshalb haben sie einen offenen Brief an Erzbischof Stephan Burger geschrieben.

Es geht um die Kirchenreform 2030 in der Diözese. Aus dem Dekanat Bruchsal soll eine Großpfarrei mit Sitz in Bruchsal werden. Teil der Reform ist die Reduzierung des Gebäudebestands der Kirchen. In Bruchsal hat man beispielsweise deswegen bereits mehrere Gebäude aufgegeben.

Die Pfadfinder befürchten, dass sie womöglich bald ohne Gruppenräume dastehen.

Beispiel Bruchsal: Gruppenräume mehrmals die Woche und am Wochenende voll

„In den Stämmen herrscht große Unsicherheit“, sagt Matthias Kollmann, hiesiger Bezirksvorstand der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG). So heißen die katholischen Pfadfinder. Acht Pfadfinderstämme sind im Bezirk Bruchsal mit 500 Pfadfindern und genauso vielen Ehemaligen organisiert. Die Verantwortlichen aus Blankenloch, Bretten, Bruchsal, Langenbrücken, Oberhausen, Rheinsheim, Wiesental und Walzbachtal haben sich an Burger gewandt.

Dennis Reibel vom Bruchsaler Stamm macht es konkret. Die Pfadfinder nutzen einen großen Gruppenraum und weitere Räume im Pfarrzentrum St. Paul „Wir sind drei bis vier Mal die Woche vor Ort, dazu noch an jedem zweiten oder dritten Wochenende“, sagt er. Bis zu 20 Kinder kämen jeweils zu den Treffen. „Vor allem im Winter sind wir darauf angewiesen.“ Dazu kommen Lager für Zelte, Kanus, Festmaterial.

Da Bruchsal Hauptsitz der neuen Pfarrei wird, ist noch völlig ungewiss, wie es mit dem Pfarrzentrum St. Paul weitergeht. Pläne der örtlichen Kirchengemeinde wurde von Freiburg auf Eis gelegt.

Unser Angebot ist auch 2023 immer noch modern. Wir haben Zulauf. Und wir brauchen Räume. Matthias Kollmann

Bezirksvorstand der Pfadfinder

Wohin sollen die Pfadfinder ausweichen, wenn ihr Gebäude womöglich bald nicht mehr der Kirchengemeinde gehört? Ohne eine lokale Anbindung gehe es nicht. Gerade jetzt, wo der Bedarf steige, so Kollmann weiter. „Unser Angebot ist auch 2023 immer noch modern. Wir haben Zulauf. Und wir brauchen Räume. Das hat eine interne Abfrage ergeben.“

Einerseits steige das Interesse, andererseits schwebe der mögliche Raumverlust wie ein Damoklesschwert über ihnen. Im Brief an Bischof Burger heißt es: „Es wäre unserer Meinung nach ein unverzeihlicher Fehler, vom sinkenden Bedarf an Kirchenraum auf den räumlichen Bedarf für kirchliche Jugendarbeit zu schließen.“

Pfadfinder als erste Verbindung zu Glaube und Kirche

Oliver Rothardt ist im Vorstand im Stamm Walzbachtal. Erst 2020 wurde der gegründet und habe dennoch schon 70 Mitglieder, im Moment ist Aufnahmestopp. „Wir haben eine Warteliste“. Der naturpädagogische Ansatz überzeuge, ist er sich sicher.

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Aspekt aus Sicht der DPSG: „Spirituelle Erfahrungen sammeln die Kinder und Jugendliche durch die Pfadfinder. Bei uns haben sie positive Begegnungen mit Gott und der Kirche.“ Damit erreiche man Kinder, die sonst womöglich nie mit dem Glauben in Berührung gekommen wären.

Warum müssen wir um Räume kämpfen? Oliver Rothardt

Vorstand der Pfadfinder in Walzbachtal

Im Brief heißt es: „Wenn also die Weichen für die Zukunft unserer katholischen Kirche gestellt werden, dann müssen die Jugend und damit auch wir Pfadfinder eine Zukunft in dieser Kirche haben!“ Bei manchen macht sich da der Frust breit: „Warum müssen wir um Räume kämpfen?“, fragt sich Rothardt genauso wie seine Mitstreiter. Ihre Arbeit werde zu wenig gesehen. Ihnen Sicherheit zu geben, wäre ein Zeichen der Wertschätzung.

In Freiburg wird gerade das Immobilienkonzept überarbeitet

Als der Brief der Pfadfinder in Freiburg eintrifft, befindet sich der Erzbischof gerade auf einer Nepalreise. Aus der Pressestelle heißt es: „Die Erzdiözese Freiburg nimmt die Sorgen der Menschen ernst.“

Entscheidungen über den Gebäudebestand werden nicht in Freiburg getroffen. Jedoch überarbeite man dort gerade ein Immobilienkonzept, das helfen soll, die Auswahl der Gebäude zu treffen. „Die Frage vor Ort wird aber immer auch sein, wie viele und welche Gebäude benötigt werden – und finanziell möglich sind“, so die Mitteilung.

Und weiter: „In enger Abstimmung mit den Verantwortlichen auf lokaler Ebene wird daher gemeinsam an Lösungen gearbeitet, um kirchliche Angebote zukunftsfähig zu gestalten und den Menschen zeitnah Antworten auf ihre Fragen zu geben.“

Ungewissheit herrscht nicht nur bei den Pfadfindern

Die Pfadfinder im Bezirk Bruchsal hoffen nun auf einen Fürsprecher an oberster Stelle des Dekanats. Dekan Lukas Glocker ist selbst Pfadfinder gewesen. Und Ehemaliger werde man eigentlich nie, heißt es in den Stämmen. Glocker findet es gut, dass sich die Pfadfinder mit ihren Sorgen zu Wort melden. „Ich habe großen Respekt vor deren Arbeit“, sagt er. Auch die Jugendverbände und Gruppen seien in den Prozess eingebunden. Erste Gespräche haben stattgefunden.

Das Problem: Da die Reform noch ganz am Anfang steht, gibt es praktisch nichts Konkretes. Und so wird im Gespräch mit den Pfadfindern deutlich, dass sie sich bislang nicht mitgenommen fühlen. Informationen gebe es nur auf Nachfrage. Wenn überhaupt. „Wir sind in allen Gremien vertreten, aber wir wissen trotzdem nicht, wie es weitergehen wird“, sagt Ines Brandt aus Stutensee. Das Gebäude mit ihren Gruppenräumen hat einen roten Punkt bekommen. Sanierungen seien nicht mehr geplant.

Auch in Wiesental, berichtet Marius Milbich, gebe es künftig Raumprobleme. Er sagt: „Die Verantwortlichen sollten sich fragen, was macht ihre Kirche und deren Gemeinde lebendig?“ Im Brief formulieren es die Pfadfinder so: Der angestoßene Wandel der Kirche dürfe nicht auf Kosten der Jugend gehen.