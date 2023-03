36-Jährige ist in Philippsburg getötet worden – Sonderkommission ermittelt

Kapitalverbrechen in Philippsburg: Mit schwersten Verletzungen wird eine Frau gefunden. Doch die Erste Hilfe kommt zu spät. Nun ermittelt die Kripo.

Mit schwersten Verletzungen ist eine 36-jährige Frau am Samstag gegen 15 Uhr in ihrer Wohnung in Philippsburg gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, blieben sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen erfolglos. Die Frau starb an den Folgen ihrer Verletzungen.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, spricht von einem Tötungsdelikt. Noch sind die Hintergründe der Tat offen. Ein möglicher Täter ist auf freiem Fuß. Die Tat geschah nach BNN-Informationen in der Innenstadt von Philippsburg.

„Nach dem derzeitigen Stand muss von einem Kapitalverbrechen ausgegangen werden“, schreibt auch die Staatsanwaltschaft in einem ersten Statement.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe habe für die weiteren Ermittlungen eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung, erklärt ein Polizeisprecher auf BNN-Anfrage.

