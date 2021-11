Abgefackelter Bücherschrank in Philippsburg-Rheinsheim wird ersetzt

Nachdem Unbekannte in der Nacht des 20. August 2021 den alten Bücherschrank in Philippsburg-Rheinsheim abgefackelt haben, sorgen Ehrenamtliche jetzt für Ersatz. Sie renovieren eine ausgemusterte Telefonzelle.

Nachdem Unbekannte in der Nacht des 20. August 2021 den alten Bücherschrank in Philippsburg-Rheinsheim abgefackelt haben, sorgen Ehrenamtliche jetzt für Ersatz.

Der ehemalige Bücherschrank wurde zuvor noch nie beschädigt, auch Fasching und Straßenfeste hatte er überstanden. Umso größer war der Schock in jener Nacht.

Die Rheinsheimer Ortsvorsteherin, Jasmin Kirschner, hält den Angriff für eine gezielte Aktion. Es habe schließlich nicht nur die Bücherzelle, sondern auch das SPD-Plakat in etwa 300 Meter Entfernung gebrannt, erklärt sie. Bisher gibt es keine zusätzlichen Informationen zu den Tätern. Der Fall wurde von der Polizei nicht mehr weiterverfolgt.

Neuer Bücherschrank für Rheinsheim von der Telekom gespendet

Gestaltet wurde die ehemalige Bücherzelle von einer Gruppe Rheinsheimer Jugendlicher, genannt „Circle of Friends“. Um die regelmäßige Pflege kümmerte sich der Rheinsheimer Frank Kraus. Jede Woche haben man zwei große Kisten voller Dinge aus der Zelle entsorgen müssen.

„Darunter befanden sich auch schöne Sachen, wie Schallplatten oder DVDs. Eines Tages trafen wir sogar auf 100 TKKG-CDs, worüber wir uns besonders gefreut haben“, erzählt Kraus. Der Bücherschrank blieb also nie leer und wurde von den Ortsansässigen gut angenommen. Gerade deshalb kümmerte sich Jürgen Rau, dessen Sohn bei „Circle of Friends“ war, schnell um einen Ersatz.

Seit einigen Wochen steht sie nun da, die neue Bücherzelle im alten Rheinsheimer Feuerwehrhaus. Sie wurde von der Telekom gespendet. Diese baute zu dieser Zeit alte Telefonzellen ab.

Ehrenamtliche helfen beim Errichten der neuen Bücherzelle in Rheinsheim

Ortsvorsteherin Kirschner freute sich besonders über die große moralische Unterstützung: „Die SPD erhielt eine sachgebundene Spende im Wert von 200 Euro von der FDP.“ Hiervon könne zum Beispiel Farbe zum Streichen der neuen Zelle gekauft werden. Die neue Zelle komme wieder an den gleichen Platz, sagt Kirschner. „Wir können die Zelle nicht gezielt vor Vandalismus schützen. Deshalb vertrauen wir nach wie vor auf die Bürger und hoffen, dass so etwas Schreckliches nicht mehr passiert“, so die Ortsvorsteherin.

Viele meiner Freunde haben von der Aktion mitbekommen und mit mir Kontakt aufgenommen. Frank Kraus, ehrenamtlicher Helfer

Die bisherige Reaktion auf das Projekt ist sehr positiv – viele Rheinsheimer sind dankbar und helfen beim Errichten der neuen Bücherzelle. Dabei greifen auch Freunde und Verwandte gerne unter die Arme. „Viele meiner Freunde haben von der Aktion mitbekommen und mit mir Kontakt aufgenommen. Sie meinten, dass sie jetzt schon damit anfangen würden, Bücher zu sammeln“, erklärt Frank Kraus.

Vorfreude auf den neuen Bücherschrank – zeitaufwendige Renovierung

Die Vorfreude ist groß und man bereitet sich auf den neuen Bücherschrank vor. Darum sind Kirschner und Kraus zuversichtlich, dass die neue Bücherzelle genau so gut wie die alte genutzt wird.

Bis die gespendete Zelle fertig ist, wird es allerdings noch ein wenig dauern. Die Renovierung ist zeitaufwendig. Eine kreative Verzierung ist bereits in Planung. Eine erste Idee war, sie mit einem Bücherwurm zu bemalen. Später stand als Motiv auch eine Ritterburg zur Auswahl. Wie der neue Bücherschrank letztlich aussehen wird, bleibt offen. Spätestens zur Inbetriebnahme kann das auserwählte Muster in voller Pracht begutachtet werden.