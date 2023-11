Der Schock am Donnerstagmorgen ist in Philippsburg groß: Unbekannte haben wohl in der Nacht ihr Schindluder mit Grabschmuck auf dem Friedhof getrieben. Sechs Gräber sind betroffen, berichtet Bürgermeister Stefan Martus (ULi).

Dort seien Kreuze herausgerissen worden, Blumenvasen und Figuren zerstört worden. Ein Kreuz aus Holz wurde kaputt geschlagen. „Die Angehörigen, die bereits darüber informiert wurden, waren genauso schockiert wie wir“, berichtet der Bürgermeister.

Dass Kupferteile etwa von Dachrinnen oder kupferne Kreuze gestohlen werden, das sei ja schon fast normal, ärgert sich der Bürgermeister. Aber, dass jetzt auch noch Grabschmuck sinnlos zerstört wird, mache ihn betroffen. „Ist denen nichts mehr heilig?“

Zuletzt gab es Schmierereien mit Bezug zum Krieg in Israel

Der Friedhof sei nachts nicht abgesperrt, für jeden zugänglich. Die Auswahl der betroffenen Gräber vermutlich Zufall.

Mit Vandalismus habe Philippsburg derzeit keine größeren Probleme, ordnet Martus ein. Fälle wie jüngst in Menzingen oder in Ubstadt habe es zuletzt hier jedenfalls nicht gegeben.

Im Kraichtaler Stadtteil Menzingen haben Unbekannte in einer Kirche gewütet und mehrmals den dortigen Tante-M-Laden heimgesucht. In Ubstadt-Weiher meldet die Polizei einen enormen Anstieg an Sachbeschädigungen. In Philippsburg gab es zuletzt Schmierereien, die in Zusammenhang mit dem Krieg in Israel stehen. „Die lassen wir konsequent und sofort überstreichen“, erklärt Martus.

Philippsburg hat gegen die Vandalen Anzeige erstattet

Er hofft, dass die Übeltäter des Friedhofs bald geschnappt werden. Die Stadt hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden.